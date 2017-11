OffenbachDie Oberbürgermeisterwahl in Offenbach steht im Verdacht, manipuliert worden zu sein. Die Ermittlungen laufen. Es geht um den Verdacht der Wählerbestechung, wie die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag bestätigten. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk über den Fall berichtet.

Zu wessen Gunsten die Wahl manipuliert worden sein soll – dazu machte die Staatsanwaltschaft aus Datenschutzgründen keine Angaben. Nur soviel: Das Ergebnis für einen Kandidaten sei in einem Briefwahlbezirk auffallend vom Gesamtergebnis der Wahl abgewichen, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann der Deutschen Presse-Agentur.