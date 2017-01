Bild vergrößern Auf dem Grundstück eines sogenannten Reichsbürgers hatte bei einer Razzia im vergangenen Jahr ein Angehöriger der Reichsbürger-Bewegung einen Polizisten erschossen und drei weitere Beamte zum Teil schwer verletzt. dpa Bild:

Die Zahl der sogenannten Reichbürger in Deutschland wächst weiter an. So der Verfassungsschutz. Inzwischen handelt es sich um rund 10.000 Personen. Doch nicht alle berufen sich auf das Deutsche Reich.