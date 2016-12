Bild vergrößern Dobrindt: „Heute kann der schlechteste Ingenieur mit dem schlechtesten Motor die größten Ausnahmen für sich in Anspruch nehmen. Das darf nicht sein.“ dpa Bild:

Der Verkehrsminister Alexander Dobrindt will die Konzerne jetzt in die Pflicht nehmen, nicht nur auf Regelverschärfungen zu warten. Er wirft die Frage auf, was die Autoindustrie nach dem VW-Skandal von sich aus tun kann.