Das bedeutet für Petry und Pretzell? Wenn sie hauptsächlich in Sachsen und er hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen wohnt, haben sie dort jeweils ihren Hauptwohnsitz. Sie können natürlich trotzdem verheiratet sein. Und natürlich kann Petry auch im sächsischen Landtag sein und Pretzell für den nordrhein-westfälischen Landtag kandidieren.

Wird die Klausel, wonach Landtagsabgeordnete ihren Hauptwohnsitz im entsprechenden Bundesland haben müssen, denn konsequent angewandt und kontrolliert?

Der Landeswahlleiter prüft immer nur, ob die von den Kandidaten angegebene Adresse im jeweiligen Bundesland liegt. Natürlich prüft in der Praxis niemand, ob jemand, der in Nordrhein-Westfalen eine Adresse angibt und dort kandidiert, sich laufend in Sachsen bei seiner Ehefrau aufhält. Was anderes wäre natürlich, wenn Frau Petry, von der bekannt ist, dass sie in Sachsen lebt, für den nordrhein-westfälischen Landtag kandidieren würde.