BerlinDer hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat die SPD aufgefordert, nicht ständig Bedingungen im Zusammenhang mit einer möglichen Neuauflage der großen Koalition zu stellen. Im Stundentakt würden Forderungen von Sozialdemokraten erhoben, was zwingend sei und wo rote Linien seien, kritisierte der CDU-Politiker am Sonntagabend vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. „Wer sich so verhält, der muss aufpassen, dass er's nicht überzieht“, sagte Bouffier. „Wer sich jetzt zum Scheinriesen aufbläst und sozusagen ununterbrochen fordert, was wir jetzt tun müssten, dem möchte ich sagen: Er soll's nicht übertreiben.“