Die Rückkehr zu G9 hat allerdings einen Haken. Gerade diejenigen, die sich für ein gegliedertes Schulwesen einsetzen und meist von Anfang an skeptisch gegen G8 waren, fürchten, dass die schnelle Rückkehr eine unbeabsichtigte Nebenfolge haben könnte: Da an Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen in der Regel schon jetzt die Möglichkeit des Abiturs nach neun Jahren besteht, dürfte deren Attraktivität für Eltern bei Wiedereinführung von G9-Gymnasien weiter sinken.

Inge Röckelein, Rektorin einer Gemeinschaftsschule im saarländischen Lebach und bis vor kurzem Vorsitzende des Realschullehrerverbandes VDR-Saar befürchtet daher, dass sich die Hoffnung nicht erfüllen werde, durch G9 die Qualität der Bildung generell zu stärken: „Schon jetzt ist der Zustrom zum Gymnasium sehr groß, auch von Kindern, die am Ende der Klassenstufe 4 von ihrem Leistungsvermögen her den Anforderungen nicht gewachsen zu sein scheinen. Welche Motivation sollten Eltern künftig haben, ihr Kind nicht ins Gymnasium, sondern in eine Gemeinschaftsschule zu schicken, wenn am Gymnasium genauso wie an der Gemeinschaftsschule das Abitur nach neun Jahren gemacht werden kann?“