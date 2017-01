Als vor 39 Jahren zuletzt in Nordrhein-Westfalen ein Volksbegehren erfolgreich war, stand die parlamentarische Opposition, also die CDU, eindeutig auf der Seite der Initiative „Stop KOOP“. Mit Hilfe der CDU gelang die Sammlung von über 3,6 Millionen Unterschriften. Um sich die blamable Niederlage in einem Volksentscheid zu ersparen, gab die von Johannes Rau geführte SPD-Landesregierung damals ihren Plan der „kooperierenden Schulen“ (eine Art Gesamtschulen) auf.

Die personelle, organisatorische und mobilisierende Unterstützung durch Oppositionsparteien fehlt der heutigen Anti-G8-Initiative vollständig. Die Eintragungsbögen mit den Unterschriften bei allen 396 Städten und Gemeinden wieder einzusammeln, wird zum Beispiel für Marcus Hohenstein und seine Mitstreiter eine Mammutaufgabe werden. Alle Kosten müssen sie zunächst selbst tragen, nur im Falle des Erfolges, wenn also der Landtag dem Gesetzentwurf der Initiative zugestimmt hat oder eine Volksabstimmung stattfand, werden sie später vom Land erstattet.