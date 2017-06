HamburgKnapp drei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Teilnehmer vor nationalen Alleingängen gewarnt. „Ich glaube, dass gerade in schwierigen internationalen Zeiten es eine Chance ist, gemeinsame Interessen zu finden“, beschrieb die CDU-Chefin am Montag bei einem G20-Vorbereitungstreffen in Hamburg ihre Erwartungen an den Gipfel. „Das ist allemal besser, als in nationalen Alleingängen seine Möglichkeiten zu suchen.“ Die Kanzlerin räumte aber ein, sie rechne bei dem Treffen am 7. und 8. Juli mit „schwierigen Diskussionen“.

Merkel ist amtierende Präsidentin der „Gruppe der 20“, zu der die größten Wirtschaftsmächte aller Kontinente gehören. An dem Gipfel nehmen 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Europäischen Union teil. Zusammen repräsentieren sie 64 Prozent der Weltbevölkerung und 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft. Unter anderen werden US-Präsident Donald Trump, der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Staatschef Xi Jinping in Hamburg erwartet.