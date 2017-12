BerlinDie CSU geht kurz vor den Sondierungen mit der SPD auf Konfrontationskurs. In einem Entwurf für die Europapolitik fordert die CSU-Landesgruppe einen schärferen Kurs in der Flüchtlingspolitik, höhere Verteidigungsausgaben und eine Absage an eine größere europäischen Integration. „Es bleibt bei der klaren Begrenzung der Zuwanderung und unserem Regelwerk zur Migration von CDU und CSU”, erklärte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Freitag. „Wir wollen keinen europäischen Zentralstaat, sondern Kompetenzen zurück in die Mitgliedstaaten und Regionen”, heißt es in dem Reuters vorliegenden Entwurf. Aus der SPD kam umgehend Kritik. Die CSU-Vorstellungen würden bei den Sondierungen von seiner Partei nicht akzeptiert, erklärte Vizechef Ralf Stegner.

Die CSU fordert in dem Papier, auf dem Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge in sicheren Einrichtungen in Nordafrika unterzubringen. Daran solle das Flüchtlingswerk UNHCR beteiligt werden. Der EU-Einsatz zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen „darf kein Shuttleservice nach Europa sein, sondern muss sich auf die Rettung und Rückführung konzentrieren”. Asylverfahren sollten an der EU-Außengrenze bearbeitet werden.