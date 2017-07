Der BDI erwartet von der Bundeskanzlerin, auf Trump zuzugehen. „Handelspolitik an den USA vorbei greift zu kurz. Eine 19:1-Lösung ist deswegen keine wirkliche Lösung.“

Der Bundesverband der Deutschen Industrie hat sich vor dem G20-Gipfeltreffen in Hamburg für ein Signal der Geschlossenheit ausgesprochen – unter Einschluss der USA . „Es wäre für die deutsche Wirtschaft enorm enttäuschend, wenn sich auf dem G20-Gipfel nur 19 Staaten zum offenen und fairen Handel bekennen würden“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.

Manche Beobachter und nicht zuletzt der Fraktionschef der SPD , Thomas Oppermann, hatten von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine deutliche Auseinandersetzung mit Trump verlangt. Notfalls müsse Merkel auf dem Gipfeltreffen eine „19:1-Erklärung“ ohne die USA erzwingen. Bereits vor dem G20-Gipfel wird die Kanzlerin den US-Präsidenten am Donnerstagabend zu bilateralen Gesprächen treffen.

Die "Gruppe der 20" tagt nächstes Jahr in Argentinien, das am 1. Dezember die Präsidentschaft von Deutschland übernimmt.

Die "Gruppe der 20" kommt auf Spitzenebene dieses Jahr erstmals in Deutschland zusammen und zum dritten Mal in Europa.

Die "Gruppe der 20" trifft sich seit 2008 in der Regel einmal im Jahr auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Während der Finanzkrise 2009 und 2010 gab es sogar zwei Treffen. Schon seit 1999 treffen sich die Finanzminister und Notenbankchefs jährlich.

Die "Gruppe der 20 "wurde zur internationalen Abstimmung in Finanz- und Wirtschaftsfragen gegründet.

Die "Gruppe der 20" hat bei jedem Gipfel internationale Organisationen wie die Weltbank und die Vereinten Nationen (UN) zu Gast. Ständiger Gast ist zudem Spanien. Außerdem werden vom Gastgeber in der Regel weitere Länder eingeladen. Diesmal sind es Norwegen, die Niederlande und Singapur.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet von Merkel, dass sie sich beim G20-Gipfel nicht auf Minimalkompromisse einlässt. „G20 darf die virulenten Probleme im internationalen Handel, in der Entwicklungszusammenarbeit, im Klimaschutz, nicht ignorieren“, sagte der SPD-Chef am Donnerstag. Vor allem dürften am Ende keine Beschlüsse auf der Grundlage eines „kleinsten gemeinsamen Nenners“ gefasst werden.

Vor allem bei den Themen Freihandel und Klimaschutz gibt es massive Differenzen zwischen den Europäern und US-Präsident Donald Trump. Da die Staatengruppe der wichtigsten Wirtschaftsmächte beim G20-Gipfel ihre Abschlusserklärung einstimmig verabschiedet, muss sich Merkel entscheiden: Entweder sie wählt den kleinsten gemeinsamen Nenner oder es wird ein Dissens festgeschrieben.

"Geschlossenheit und Führungsstärke"

„Geschlossenheit und Führungsstärke bei der Gestaltung der Globalisierung“ wünscht sich auch Jürgen Heraeus, Präsident des offiziellen Wirtschaftsdialoges Business 20 (B20), in dem Wirtschaftsorganisationen aller G20-Staaten anlässlich im Vorfeld des Gipfels in Hamburg zusammenkamen: „Wir stehen für offene und regelbasierte Märkte ein. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass alle vom Nutzen der Globalisierung profitieren können. Beispielsweise müssen wir mehr in Bildung und lebenslanges Lernen investieren.“

Die B20 sprach sich entschieden gegen Protektionismus und für die Stärkung der multilateralen Handelsordnung mit der Welthandelsorganisation WTO im Zentrum aus.