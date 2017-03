Was aber, wenn das dreckige Lachen die Grenzen der „tollen Tage“ sprengt? Wenn der Ausnahmezustand zur Dauerübung wird und die Gegenkultur in konstante Kulturlosigkeit umschlägt? Dann erleben wir die Karnevalisierung der Welt und mit ihr den Siegeszug des Vulgären, dem nichts mehr heilig, nichts mehr fremd ist. War Vulgarität früher eine Ausnahme von der Regel, so ist sie heute die Regel, die keine Ausnahme mehr kennt. Sie dringt von den Anzeigenteilen der Stadtmagazine („Versaute Schlampe, zu allem bereit“) in alle Sphären des Lebens vor, erst recht in die einer Unterhaltungskultur, die sich ihr hilflos ausliefert, ja: bereitwillig ergibt.