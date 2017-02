Kurz vor der Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag ab 12 Uhr in der Bundesversammlung ist eine Debatte um eine Botschaft der SPD in sozialen Netzwerken entbrannt. Die Berliner SPD hatte am Freitagnachmittag ein Foto des Schloss Bellevues verbreitet mit dem Satz: „Wir freuen uns auf den neuen sozialdemokratischen Schlossherrn“. SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier ist der Favorit für die Wahl für das höchste Amt des Staates. Er wird von Union und SPD unterstützt.

Doch nicht nur die Vorwegnahme des Wahlergebnisses in dem Twitter-Posting stößt vielen Kritikern auf, sondern auch, dass das Bild mit dem Logo der Berliner SPD versehen ist. Die Überparteilichkeit des Amtes werde so in Frage gestellt, lautet der Tenor im Netz.