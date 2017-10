BerlinEineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen SPD und CDU in einer Umfrage gleichauf. Eine Fortführung der rot-grünen Landesregierung wäre nach der ARD-Umfrage vom Donnerstag derzeit ebenso wenig möglich wie die Bildung einer Koalition aus CDU und FDP.

Rein rechnerisch wären eine große Koalition sowie jeweils von SPD oder CDU angeführte Dreier-Bündnisse mit FDP und Grünen möglich. Die Linke wäre der Umfrage zufolge nicht im Landtag vertreten, wenn bereits am kommenden Sonntag Wahl wäre. Gewählt wird aber erst am 15. Oktober. Die AfD legte in der Umfrage um zwei Punkte auf acht Prozent zu. Die Rechtspopulisten wären damit die fünfte Partei im Landtag.