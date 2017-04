Zwei Wochen vor dem AfD-Bundesparteitag klären sich die Fronten in der Führungsspitze der Partei: Der stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland verzichtet auf eine Kampfkandidatur gegen Parteichefin Frauke Petry bei der Bundestagswahl. „Ich kandidiere nicht gegen sie. Ich unternehme nichts, was die Partei spaltet“, sagte er im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Damit wäre der Weg frei für eine alleinige Kandidatur Petrys. Diese zeigte sich angesichts sinkender Umfragewerten bei einem Wahlkampf-Auftritt in Nordrhein-Westfalen betont gelassen.

In der AfD wird seit Wochen darüber diskutiert, ob die Partei mit einem Spitzenkandidaten oder einem Spitzen-Duo in den Bundestagswahlkampf gehen soll. „Ich habe ihr die Hand ausgestreckt. Sie hat sie ausgeschlagen. Sie will als alleinige Spitzenkandidatin in die Wahl ziehen“, kritisierte Gauland nun mit Blick auf Pläne für ein gemeinsames Spitzenteam, wie dies auch Grüne und Linkspartei haben. Die Wähler der AfD wollten ohnehin kein Gesicht, sondern eine Politik. Die Partei trifft sich in zwei Wochen in Köln, um über Wahlprogramm und Spitzenkandidatur zu entscheiden.