Dass er, der Selfmade-Unternehmer, schon mit 18 Jahren ein wilder Juso war – okay, geschenkt; aber dass er als Chef von 800 Mitarbeitern, die vom thüringischen Creuzburg aus Holz in 85 Länder verkaufen, bis heute ein stolzer, überzeugter Sozialdemokrat mit Parteibuch ist – das wollen viele nicht glauben.

Pollmeier erzählt davon zunächst ein wenig belustigt, dann aber mischt sich Ärger in seine Worte. Als ob sich das ausschließe – eine erfolgreiche Firma zu führen und Genosse zu sein! „Die Unterschiede in einer Gesellschaft dürfen nicht zu groß werden“, sagt er. „Dafür zu sorgen gelingt der SPD am besten.“ Nur weil man ein soziales Gewissen pflege, bedeute das doch nicht, dass die Konkurrenz von der Union die Wirtschaftskompetenz für sich gepachtet habe. „Glauben Sie mir“, sagt Pollmeier, bevor er auflegen muss, „ich war lange genug in der Lokalpolitik. Das ist ein Klischee.“

Mag sein. Doch Martin Schulz, den SPD-Kanzlerkandidaten, beschäftigt dieses Vorurteil derzeit in nahezu jeder Rede. Vor kurzem reichte schon ein eher harmloser Auftritt des BDI-Präsidenten Dieter Kempf beim Jahrestreffen des SPD-Wirtschaftsforums, um ihn fast in Rage zu versetzen. Kempf zollte vielen Schulz-Anliegen - Geld für Bildung, bessere Straßen, schnelles, flächendeckendes Breitband - Respekt, doch beim SPD-Chef wollte trotzdem der Eindruck nicht weichen, Kempf und Konsorten wählten am Ende andere. Genauer gesagt: eine andere. Entsprechend aufgewühlt sprach er dann auch.

Beim Parteitag am Sonntag legte Schulz nach. Merkels Verweigerung allem Inhaltlichen gegenüber sei ein "Anschlag auf die Demokratie"; ihr Unwille, in den politischen Wettbewerb einzusteigen "Arroganz der Macht". Noch nie zuvor hat der SPD-Chef die Kanzlerin so hart und so direkt angegriffen. Doch die Wortwahl ist alles andere als risikolos. Denn in der Sache hat Schulz zwar einen Punkt, im Ton jedoch ist es an der Grenze zu dem Populismus, den er sonst selbst geißelt.