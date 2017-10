VechtaDie CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat vor einer Blockade im Bundesrat gedroht, falls es in Niedersachsen ein rot-rot-grünes Bündnis geben sollte. Auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Vechta kritisierte Merkel den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), weil er nach der Niedersachsenwahl am Sonntag kein Bündnis mit der Linkspartei ausschließen wolle. Die Kanzlerin kritisierte, dass bereits die jetzige rot-grüne Regierung in Niedersachsen im Bundesrat Bremser in einer Reihe von Projekten der großen Koalition gewesen sei. Dazu gehöre die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer.

Der Bundestag hatte dies mit Stimmen von Union und SPD beschlossen, etliche Landesregierungen mit Grünen-Beteiligung hatten dies aber in der Länderkammer abgelehnt, so dass die Regelung nicht in Kraft treten konnte. Die von der Union gewünschte Einstufung der nordafrikanischen Staaten wird auch in den Jamaika-Sondierungsgespräche mit FPD und Grünen in der kommenden Woche eine große Rolle spielen.