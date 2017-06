BerlinDie Union hat einer Umfrage zufolge den Vorsprung auf die SPD auf 15 Punkte ausgebaut. In dem am Mittwoch veröffentlichten „stern“-RTL-Wahltrend des Instituts Forsa kommen CDU/CSU auf 39 Prozent (plus eins), während die SPD auf 24 Prozent (minus eins) absackte. FDP, Grüne und Linkspartei liegen bei je acht Prozent, kurz vor der AfD mit sieben. Auch in einer Insa-Umfrage für die „Bild“ vergrößerte sich der Abstand zwischen der Union und der SPD auf 15 Punkte. Die Sozialdemokraten rutschen demnach sogar auf 23 Prozent ab.