Auf der Liste schlechter Argumente ganz oben steht der Satz: „Aber die anderen sind auch nicht besser.“ Und doch hält er sich hartnäckig. Zum Beispiel im öffentlichen Diskurs: Es scheint in Deutschland auch 2017 noch in Ordnung zu sein, den politischen Gegner persönlich anzugreifen – wenn der sich seinerseits nur genug hat zu Schulden kommen lassen.

Wer überzeugen will, muss intellektuell redlich bleiben. Dazu gehört auch, etwa Björn Höcke nicht zu unterstellen, er habe das Berliner Holocaust-Denkmal als „Schande“ bezeichnet. Der Thüringer AfD-Vorsitzende sorgte bei einer Rede in Dresden mit den Worten für öffentliche Empörung: „Wir sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“. Sicher lässt sich der Begriff auf zwei Weisen interpretieren, und eine davon ist tatsächlich unsäglich. Doch in der politischen Diskussion wie vor Gericht gilt: Im Zweifel für den Angeklagten. Zumal sich Höcke in seiner Rede ohnehin selbst als Rassist entlarvt – indem er nämlich unterstellt, die vom NS-Regime ermordeten Juden, denen mit dem Denkmal gedacht wird, gehörten nicht zum deutschen Volk.