Denn die allwissenden Deutschen haben natürlich schon vor vielen Monaten davor gewarnt, dass unsere transatlantischen Freunde auf direktem Weg in die Autokratie sind. Die Folgen: Untergang der westlichen Werte, Handelskrieg, Desaster. Einige warnen vor ähnlichen Entwicklungen in Deutschland: Verrohung der Debatten, Siegeszug der Populisten, postfaktisches Zeitalter.

Donald Trump hat es ins Weiße Haus geschafft und erlässt ein Dekret nach dem anderen: die Abschaffung der Gesundheitsreform Obamacare, der Mauerbau an der mexikanischen Grenze, der Einreisestopp für Muslime. Sofort kursieren in den sozialen Netzwerken Videos, die Parallelen zwischen Hitlers und Trumps Machtergreifung ziehen. Gerne geteilt von Deutschen, mit dem mahnenden Beisatz: „Wir Deutschen wissen, wovon wir reden.“ Da schwingt mit: „Hättet ihr mal auf uns gehört!“

Der düstere Blick in die Zukunft liegt im Trend – nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in Politik und Medien. Entsprechende Schlagzeilen dominieren die Nachrichten. Und auf jedes Problem reagieren wir mit gehöriger Aufregung: Fake-News bei Facebook? Her mit dem Wahrheitsministerium! Steigende Zuwanderung? Hilfe, Überfremdung! Entwicklung künstlicher Intelligenz? Roboter nehmen uns die Arbeit weg!