Die Industrialisierung sollte den Menschen einen großen Traum erfüllen. Den Traum, weniger arbeiten zu müssen. Weil Maschinen die Arbeit abnehmen, weil durch sie das gleiche Arbeitsergebnis in kürzerer Zeit erzielt werden kann, weil alles schneller erledigt ist.

Microsoft-Gründer Bill Gates ist überzeugt: In etwa 15 Jahren werden Roboter einen Großteil unserer Arbeit erledigen – egal, ob Routinetätigkeiten oder kreative Arbeit. Die Dinge um uns herum, die erledigt werden müssen, werden weniger; manche Arbeit wird ganz verschwinden. Die Produktivität steigt durch den technischen Fortschritt erheblich. Eine Aufgabe, für man die früher hunderte Arbeitskräfte benötigte, erledigt ein Dutzend Menschen.

Was sich in Deutschland ändern muss

Die Digitalisierung ist aber nicht der einzige Grund, warum eine Abkehr von der 40-Stunden-Woche sinnvoll ist. Bereits 1957 stellte der britische Soziologe Cyril Northcote Parkinson fest: Jede Arbeit nimmt so viel Zeit in Anspruch, wie man zur Verfügung hat. Wenn jemand einen Tag hat, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, benötigt er auch einen Tag. Hat er dagegen nur wenige Stunden und keinesfalls mehr, dann ist die Aufgabe innerhalb weniger Stunden erledigt.

Wer seine Arbeitnehmer also zu einem Acht-Stunden-Tag verpflichtet, sorgt dafür, dass diese auch acht Stunden für ihre Arbeit benötigen. Obwohl sie diese Arbeit oft auch genauso gut in sechs Stunden erledigen könnten, wenn es ihnen so vorgegeben wäre. Der Output wäre der gleiche, nur mit einem Unterschied: Jeder einzelne von uns hätte dann jeden Tag zwei Stunden Freizeit mehr. Um diese mit Tätigkeiten zu verbringen, die einen erfüllen.

Das käme auch den Arbeitgebern sowie der gesamten Volkswirtschaft zugute. Denn Menschen, die unter einer geringeren beruflichen Belastung stehen, werden seltener krank und sind weniger anfällig für Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.