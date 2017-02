„Die Reform unseres Bildungssystems steht bei Politikern, Unternehmern, Publizisten und Pädagogen ganz oben auf der Tagesordnung.“ Ein Satz, der aktuell zutreffender nicht sein könnte. Doch stammt er aus einem 2009 auf deutschlandfunk.de erschienenen Essay von Joachim Weiner. An unserem Wunsch nach einer Revolution an deutschen Schulen hat sich seitdem nichts geändert.

Ein einheitliches Bildungs-Konzept ist nicht möglich – dank unseres föderalen Systems, das sich nicht einfach abschaffen lässt. Es hilft auch nicht, in fünf Jahren 250 Millionen Euro mehr in Innovation in der Bildung zu investieren. Die Lösung: Wir brauchen mehr Experimente in der Bildung und mehr Vielfalt: individuelle Schnupperphasen, Auswertungen, Verbesserungen, Schülermeinungen. In welchem Fach ist die Nutzung von PCs angebracht? In Mathe können sich Schüler Geometrie besser auf dem Bildschirm vorstellen, Rechnen lernen sie mit Computern aber nicht.