Gefühle sind in der deutschen Politik normalerweise verpönt. Unsere Volksvertreter sollen rational entscheiden, nüchtern, nach den Maximen der Vernunft. Seriös ist, wer Zahlen und Studien zitiert. Ein Appell an die Emotionen - und sofort ist man Populist. Angela Merkel hat alles getan, um diese Narkose-Politik weiter zu etablieren. Ja nicht anecken, bloß keine Emotion!

Vor eineinhalb Jahren fand im deutschen Bundestag eine Politik-Simulation statt. Hunderte Schüler spielten Parlament. Zur Begrüßung trat ein echter Politiker ans Rednerpult. Er legte los. Fluchen, schimpfen, predigen. Es dauerte 20 Minuten – dann feierten sie ihn im Saal. Der Redner hatte etwas ausgelöst, das selten geworden ist in der Politik: Begeisterung und Euphorie – ein Gefühl.

Doch ohne Gefühle funktioniert Politik nicht. Ohne Empörung keine Arbeiterbewegung. Ohne Angst keine Anti-Atom-Blockaden. Ohne Verbitterung kein Brexit. Ohne Wut und Verzweiflung kein Trump. Seit Platon und Aristoteles gehören Gefühle zur Politik dazu. Sie stauen sich an, suchen sich ein Ventil. Gegen sie kommt keine Studie, keine noch so genaue Zahl an.