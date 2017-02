Manchmal reicht eine einzige Zahl, um in Deutschland in Aufruhr zu versetzen. Jüngst meldete das Statistische Bundesamt einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,9 Prozent. Bundesbank-Chef Jens Weidmann brachte prompt ein Ende der expansiven Geldpolitik der EZB in Spiel. Kommentatoren warnten vor der Enteignung deutscher Sparer.

Die Reaktionen sind Ausdruck einer tief sitzenden Angst der Deutschen vor Hyperinflation, also rasant steigenden Preisen. Bilder aus den 20er Jahren, als die Menschen ihren Lohn in Schubkarren voll Bargeld abholten, haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Doch diese Inflations-Paranoia ist heutzutage ebenso lächerlich wie gefährlich. Wir Deutschen sollten endlich lernen, eine Inflationsrate von über zwei Prozent zu akzeptieren.