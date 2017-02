Aber nicht nur die Besetzung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ist fragwürdig. Auch unsere Bundeswehr wird von einer Ärztin geführt, die vorher Familienministerin war. Und was genau befähigte Sigmar Gabriel, als ausgebildeten Lehrer, eigentlich dazu, erst Bundesminister für Wirtschaft und Energie zu werden und jetzt Außenminister? Und wieso konnte Alexander Dobrindt mit seinem Abschluss in Soziologie auch Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur werden?

Es klingt wie ein Märchen. Ohne nennenswerte Berufserfahrung, aber mit einem zwanzig-semestrigen Studium, fernab der Regelstudienzeit, erhält man in Deutschland einen Spitzenposten. Natürlich inklusive Chauffeur, hohen Bezügen und einem schicken Büro in Berlin. Unsere Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, lebt dieses Märchen.

Herausragende Ämter sollten auch mit herausragend ausgebildeten Persönlichkeiten besetzt sein. Würde in der freien Wirtschaft jemals ein Mitarbeiter ohne Abitur und mit vergangener Alkoholabhängigkeit zum CEO gekürt werden? In welchem anderen Bereich wird Charakterschwäche so stark als Tugend ausgelegt wie in der Politik?