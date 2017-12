Der schleswig-holsteinische Umwelt- und Agrarminister Robert Habeck will Vorsitzender der Grünen werden. Das bestätigten Parteikreise der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ unter Berufung auf führende Parteikreise darüber berichtet. Robert Habeck will sein Ministeramt für den Grünen-Parteivorsitz aufgeben. „Die Entscheidung ist mir extrem schwer gefallen, weil ich viele Dinge gegeneinander abwägen musste“, sagte der Grünen-Politiker der „Tageszeitung“ (Montag). „Jetzt ist für mich der Moment gekommen, um zu sagen: Ich möchte gerne Bundesvorsitzender meiner Partei werden.“ Er werde sich beim Bundesparteitag im Januar zur Wahl stellen und sein Amt als Umwelt- und Agrarminister in Schleswig-Holstein nach einer Übergangszeit aufgeben, wenn er gewählt werde. Diese müsse „pi mal Daumen ein Jahr“ lang sein, sagte er der „taz“.