Bild vergrößern Ein Software-Update wird im Rahmen der Rückrufaktion zum Abgasskandal auf einen VW-Golf mit einem Dieselmotor in einer Werkstatt bei Hannover geladen. dpa Bild:

Wegen der Luftverschmutzung in vielen Städten ist eine Diesel-Nachrüstung im Gespräch. Doch wer finanziert das? Verbraucherschützer mahnen, das dürfe nicht an Autobesitzern hängen bleiben - und am Staat auch nicht.