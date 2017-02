In München sind gerade mal gut vierzig Grünpfeile in Betrieb. Bei mindestens einem hängt ein Zusatzschild: „Achtung Autofahrer! Sie gefährden mit Ihrem Fehlverhalten den Verbleib des Grünpfeils.“ Süß! München verzweifelt schon an der fehlenden Grünpfeil-Kompetenz der Autofahrer.

Wir Autofahrer können mit der uns gegebenen Freiheit einfach nicht umgehen. Selber schuld. Dann müssen wir eben blöd bei Rot rumstehen und warten. Warten darauf, dass elektronische Fahrassistenten uns in ein paar Jahren endlich dabei helfen, den Grünpfeil zu bewältigen. Das werden die ja wohl können. Vor allem helfen sie, beim Rechtsabbiegen den gefährlichen toten Winkel rechts zu überblicken.