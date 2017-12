Im Fall des Mannes, der am Heiligabend seinen Wagen in die SPD-Parteizentrale in Berlin steuerte, hat sich den Behörden zufolge der Verdacht eines Suizidversuchs erhärtet. Darauf liefen die bisherigen Ermittlungsergebnisse hinaus, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagvormittag. Es gebe keine Hintergründe, die auf einen Anschlag hindeuteten. Der Mann gab den Behörden zufolge zudem an, vor dem Vorfall an der SPD-Zentrale eine Tasche mit brennbaren Materialien vor der Bundesgeschäftsstelle der CDU in Berlin abgestellt zu haben. In der Tasche befanden sich der Polizei zufolge Gaskartuschen und Grillanzünder.