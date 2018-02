Digitalisierung und Automatisierung werden radikal in die Gesellschaft eingreifen. Kurz gesagt werden sämtliche Tätigkeiten, die wiederholbar sind, auf dem Prüfstand stehen, ob man diese nicht automatisieren kann. Und in den meisten Fällen wird das möglich sein.

Industrie 4.0, Blockchain, Cloud, künstliche Intelligenz und permanente Vernetzung sind einige Schlagworte zur Digitalisierung . Tatsächlich vergeht kaum eine Woche in der man nicht einen Teilaspekt der Digitalisierung bespricht. Dies zeigt die Dominanz und Relevanz dieses Themas. Tatsächlich wird die Digitalisierung und Automatisierung unseren Lebensstil und die Arbeitswelt stark beeinflussen und nachhaltige Effekte haben. Und welchen Stellenwert hatte dieses Thema in den aktuellen Verhandlungen zur neuen großen Koalition? Es kam nur am Rande vor.

Das Gleiche gilt für Tätigkeiten, die nicht sehr kreativ sind. Auch diese wird man in einigen Jahren durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zumindest teilweise automatisieren können. Dabei ist natürlich nicht sicher, bis zu welchen Grad und vor allem mit welcher die Veränderung voranschreitet. So viel ist klar: Die Unternehmen müssen die Digitalisierung nutzen, um ihre Prozesse zu optimieren bzw. die Kosten zu senken.

Diese Prozessoptimierung mit Hilfe der Digitalisierung ist in der Industrie bereits schon fortgeschritten und gewinnt durch die Vernetzung der Maschinen und Werkzeuge (Schlagwort ist hier: Industrie 4.0) weiter an Dynamik. Im Dienstleistungsbereich und bei Banken steht man dagegen erst am Anfang und die Umwälzungen dürften in diesen wirtschaftlichen Sektoren in den kommenden Jahren noch viel deutlicher spürbar sein.

In früheren Phasen von technologischen Umbrüchen kam es zu einer deutlichen Reduktion der Zahl der Beschäftigten. Dies muss diesmal nicht der Fall sein. Diesbezüglich sind wird zurzeit in der der günstigen Situation, dass der Effekt der Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt durch demographische Effekte Großteils ausgeglichen werden kann. Die Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Rente, wodurch man rein rechnerisch einen großen Teil der durch Digitalisierung gefährdenden Stellen ohne einen Anstieg der Arbeitslosigkeit abbauen kann.

Jedoch ergibt sich daraus ein anderes Problem. Das Anforderungsprofil an die Arbeitnehmer wird sich deutlich verändern. Zum einem verlassen mit den Babyboomern im Durchschnitt sehr gut ausgebildete Mitarbeiter den Arbeitsmarkt, zum anderen erfordert die Zusammenarbeit mit Robotern und künstlicher Intelligenz eine hohe Qualifizierung und teilweise auch ganz neue Fähigkeiten. Ohne nennenswerte qualifizierte Zuwanderung wird man in Deutschland nur einen Teil der Nachfrage nach diesen gut ausgebildeten Mitarbeitern finden können. Der Mangel an Facharbeitern könnte also noch erheblich zunehmen.