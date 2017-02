BerlinUnternehmen, die durch Korruption und andere Delikte auffällig wurden, sollen künftig von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen und in einem zentralen Register geführt werden. Das sieht ein am Mittwoch bekanntgewordener Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) vor. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen öffentliche Auftraggeber über ein bundesweites „Wettbewerbsregister“ ab 2019 prüfen können, ob Unternehmen Rechtsverstöße begangen haben. So sollen auch „schwarze Schafe“ ausgesondert und fairer Wettbewerb ermöglicht werden.

Nach dem Vergaberecht ist ein Ausschluss solcher Unternehmen zwar schon möglich. Für öffentliche Auftraggeber ist es aber schwierig zu prüfen, ob ein Unternehmen auffällig wurde. Auch gelten die in einigen Bundesländern bereits bestehenden „Korruptionsregister“ als unzureichend, da Unternehmen über die Landesgrenzen hinweg agieren und Delikte unterschiedlich erfasst werden. Die Länder hatten die Bundesregierung aufgefordert, ein zentrales Register zu schaffen. Das öffentliche Auftragsvolumen beläuft sich auf jährlich zwischen 280 und 300 Milliarden Euro. Das entspricht etwa zehn Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung.