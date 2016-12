„Zu sagen: Ich kümmere mich um die Kerne der Industrie, das finde ich richtig“, kommentierte Schröder gegenüber der WirtschaftsWoche Trumps Pläne, wieder mehr Industriearbeitsplätze in die USA zu holen. „Das ist die Aufgabe von Politik, gerade auch in einem Land wie Deutschland, in dem immer noch rund 22 Prozent der Wertschöpfung in der Industrie stattfindet.“

Schröder weiter: „Jeder Industriestandort verschafft nicht nur Zulieferern, sondern auch einer Vielzahl von Dienstleistern Arbeit. Nicht wenige SPD-Wähler sind für Parolen der AfD anfällig. Die muss die SPD wieder erreichen. Sie braucht dafür ein Thema – und das kann nur eins sein, das mit Arbeitsplätzen zu tun hat. Deshalb ist es wichtig, dass die SPD sich für die Arbeitsplätze vor allem in der Industrie einsetzt.“