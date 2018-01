GreifswaldDeutschland muss nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel darum kämpfen, künftig ein attraktiver Investitionsstandort zu bleiben. In vielen Regionen der Welt gebe es eine unglaubliche Dynamik, warnte Merkel am Freitagabend bei einer CDU-Veranstaltung in Greifswald mit Hinweis auf die US-Steuerreform. „Wir setzen uns für fairen Handel ein. Wir glauben an Multilateralismus, wir glauben an Kooperation“, fügte die CDU-Chefin hinzu. „Aber es ist nicht verboten, ein attraktives Unternehmenssteuersystem einzuführen“, betonte sie zugleich. „Und deshalb ist es wichtig, dass wir in Deutschland auch attraktiv als Investitionsstandort sind.“ Die US-Regierung hat gerade die Unternehmenssteuern gesenkt.