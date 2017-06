Seele und Zapf haben das Verhängnis der Vergötzung des Marktes durch Anhänger und Feinde natürlich nicht als erste erkannt. "Wir tun so, als wäre der Markt ein lebendiges Wesen mit Gefühlen, Ängsten und Krankheiten, obwohl wir alle wissen, dass der Markt tot ist", sagte der Ökonomen-Renegat Tomáš Sedláček einmal in einem Interview. Für Seele und Zapf ist „selbst ein toter Markt noch eine Überhöhung". Denn: "Er war … noch nie lebendig".

Niemand kann sich auf ein Naturgesetz der Wirtschaft berufen, um politische Entscheidungen zu begründen. Denn es gibt keins. Was es gibt, sind historisch entstandene, auf Übereinkünften der Akteure beruhende Regeln. Diese sind begründungsbedürftig, kritisier- und veränderbar wie alle Menschenwerke.

Erst wenn klar ist, dass die unsichtbare Hand, also der Markt als unhinterfragbare Quasi-Gottheit oder Naturgesetz nicht existiert, wird deutlich, dass der Markt weder absoluter Heilsbringer noch Übeltäter ist. Entkleidet man den Markt von all den Schleiern, die ihm sprachmächtige Ökonomen und nicht zuletzt interessengeleitete Marktteilnehmer selbst überwarfen, dann kann man ihn als das schätzen und gegen seine Kritiker verteidigen, was er ist: eine kluge, vernünftige Einrichtung zur Steigerung ökonomischer Effizienz in bürgerlichen Gesellschaften.