Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, treibt in diesen Tagen eine Sorge um. „Ich habe Angst, dass wir in einen Verteilungswahlkampf schlittern“, sagte er im Gespräch bei „Curry & Politics“, der Berliner Veranstaltungsreihe von WirtschaftsWoche und Handelsblatt in Berlin.

Eine Partei nach der anderen präsentiere derzeit ihre Pläne für Steuersenkungen, sagte Fraztscher. Doch ein großer Teil des überschüssigen Geldes, das nun verteilt werden soll, komme aus den Effekten der niedrigen Zinsen. „Ich finde, dass derzeit nicht so viel für Steuersenkungen spricht“, sagte Fratzscher.