"Die Deutschen sind böse, sehr böse." Mit diesem Satz hat der US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Brüssel angeblich den deutschen Exportüberschuss in Amerika kritisiert. Besonders die Millionen Autos, die deutsche Unternehmen in den USA verkaufen, regen Trump demnach auf. "Fürchterlich" sei deren Verkauf, sagte Trump. Seine Regierung werde die Handelspraxis stoppen.

Auf der einen Seite: die Gewinner der Globalisierung. Sie glauben, dass alle Länder vom freien Handel profitieren. Dadurch, dass jeder Staat die Güter produziert, in denen seine Wirtschaft am erfolgreichsten ist, steige der Wohlstand insgesamt. Dadurch habe sich etwa die Zahl der Menschen, die von weniger als 1,25 US Dollar am Tag leben müssen, stark reduziert. Auch sei die Ungleichheit zwischen den Ländern im globalen Vergleich gesunken.

Auf der anderen Seite stehen Menschen, die das Gefühl haben, zu den Verlieren der modernen und globalisierten Welt zu gehören. Wer als amerikanischer Stahlarbeiter zusehen muss, wie sein Job nach China verlagert wird, hat womöglich wenig Verständnis für insgesamt steigenden Wohlstand - und wählt lieber Trump. Die Gegner der Globalisierung argumentieren zum Beispiel, dass die Ungleichheit innerhalb einiger Industrieländer in den vergangenen Jahren gestiegen sei.

