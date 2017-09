Für Martin Schulz ist es so etwas wie eine letzte Chance: Beim TV-Duell trifft der Sozialdemokrat das einzige Mal im Wahlkampf direkt auf Kanzlerin Angela Merkel – und kann die Amtsinhaberin persönlich attackieren. Schulz und die gesamte SPD hoffen, mit einem guten Auftritt noch einmal an die CDU und Merkel heranzukommen, die in Umfragen zweistellig vor den Sozialdemokraten liegt.

„Wir konzentrieren uns auf die Aufholjagd und da spielt das Duell am Sonntag eine große Rolle“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Er glaubt, dass das TV-Duell für viele der Tag der Entscheidung ist. Schließlich seien nach jetzigem Stand 40 Prozent der Menschen unentschlossen, für wen sie bei der Bundestagswahl abstimmen wollen.