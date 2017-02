Mehr als 300 Menschen haben gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim im Ruhrgebiet demonstriert. Sie beteiligten sich am Samstag an einer Kundgebung und einem Protestmarsch in Oberhausen. Eine Polizeisprecherin sprach von einem ruhigen Verlauf.

Yildirim will am Nachmittag vor in Deutschland lebenden Landsleuten für die umstrittene Einführung des Präsidialsystems in der Türkei werben. Das türkische Volk soll darüber am 16. April abstimmen. Wahlberechtigt sind auch im Ausland lebende Türken. Rund 10.000 Menschen werden nach Angaben der türkischen Regierungspartei AKP bei der Veranstaltung in Oberhausen erwartet.