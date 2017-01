BerlinDie geplanten Gesetzesverschärfungen zum Umgang mit sogenannten Gefährdern treffen auf eine breite Rückendeckung der Bevölkerung. In dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer gaben 88 Prozent aller Befragten an, dass sie die zwischen Innenminister Thomas de Maiziere und seinem Justizkollegen Heiko Maas vereinbarte Ausweitung der Abschiebehaft für Gefährder gutheißen. Lediglich neun Prozent lehnen den Plan ab.

Ebenfalls eine breite Mehrheit von 67 Prozent findet die Forderung nach einer Verschärfung der Gesetze für die Abschiebung straffällig gewordener Asylbewerber. 31 Prozent aller Befragten sind der Meinung, dass die Gesetze ausreichen.