Ministerin Manuela Schwesig (SPD) wertete das Elterngeld als vollen Erfolg. Es habe dazu geführt, dass Frauen wieder stärker in den Beruf einsteigen könnten und sich Väter mehr Zeit für ihre Kinder nähmen. „Mich freut es besonders, dass heute bereits jeder dritte Vater in Elternzeit geht“, erklärte Schwesig.

Schwesig kündigte an, sich in der kommenden Legislaturperiode für eine Familienarbeitszeit mit einem Familiengeld einzusetzen. „Mit ihr wird es dann möglich, wieder in den Job einzusteigen, aber eben auch Teilzeit zu arbeiten und auch in dieser Zeit materielle Unterstützung zu bekommen.“