Die Fregatte F-125 ist das größte Kriegsschiff das in in Dienst der Marine stand. Mit der "Baden-Württemberg" befindet sich das Typschiff der neuen Klasse in der Abnahme, drei weitere Schiffe sind bei Thyssenkrupp und Lürssen in Bau. 3,1 Milliarden Euro hat sich die Bundeswehr die neue Fregattenklasse kosten, die 26 Monate zu spät kommt und rund eine halbe Milliarde Euro teurer wurde als geplant.