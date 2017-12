Das Auswärtige Amt unterstützt zudem mit 28 Millionen Euro die Arbeit des Roten Kreuzes und des Welternährungsprogramms in der Zentralafrikanischen Republik und im Kongo. „Wir dürfen auch die dramatische Lage von Millionen Menschen in Afrika , die jetzt und heute von Krisen und Konflikten betroffen sind, nicht aus den Augen verlieren“, erklärte das Ministerium.

BerlinDie Bundesregierung stellt 120 Millionen Euro zusätzlich für die Flüchtlingshilfe im nordafrikanischen Libyen zur Verfügung. „Bei unserem Engagement in Libyen geht es darum, menschliches Leid zu lindern, das Land zu stabilisieren und die Regierung zu stärken“, erklärte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Montag. Die Situation der Flüchtlinge im Land sei nach wie vor „dramatisch“. In dem von Gewalt zerrissenen Staat sollen Schätzungen zufolge zwischen 400.000 und eine Million Migranten unter elendsten Bedingungen festsitzen und auf eine Überfahrt nach Europa hoffen.

In der Zentralafrikanischen Republik war 2013 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, in dem sich Milizen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit gegenüberstanden. In Folge einer französischen Militärintervention und später der UN-Friedensmission stabilisierte sich die Lage langsam. In den vergangenen Monaten ist die Gewalt jedoch wieder aufgeflammt.