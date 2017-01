Würzburg/BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel sieht eine Zeitenwende auf Deutschland und die Welt zukommen - für die Deutschland aber gut gerüstet sei. „Ich glaube, dass jetzt mehr als ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Einheit, nach Ende des Kalten Kriegs ein historischer Abschnitt vielleicht durch einen neuen ersetzt wird“, sagte Merkel am Montagabend in Würzburg auf dem Empfang der Diözese Würzburg.

Sowohl Globalisierung als auch Digitalisierung verunsicherten derzeit Menschen, so dass „eine gewisse Rückkehr in überschaubare Lebensräume von manchen erträumt wird“. Die richtige Antwort darauf sei aber nicht Abschottung, sondern Offenheit, sagte Merkel, ohne den neuen US-Präsidenten Donald Trump in ihrer Rede zu erwähnen. Dieser hat einen protektionistischen Kurs der neuen US-Regierung angekündigt.