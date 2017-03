Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Auf dem Parlamentsgelände ist nach offiziellen Angaben ein Polizist niedergestochen worden. Der mutmaßliche Angreifer ist nach Angaben des Parlaments von Polizisten angeschossen worden. Es gebe auch „Berichte über weitere gewaltsame Vorfälle in der Umgebung“, erklärte Parlamentspräsident David Liddington. Auf Twitter spricht ein Nutzer von einem Auto, das auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gerast sein soll. Der britische Geheimdienst MI5 teilte mit, man könne noch nicht sagen, ob es sich um einen terroristischen Vorfall handele. In Sicherheitskreisen heißt es, das Motiv der Attacke vor dem Parlamentsgebäude sei weiter unklar.

+++ 16.51 Uhr +++

Die britische Polizei geht nach aktuellem Stand von mindestens sieben Verletzten aus.