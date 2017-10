Bild vergrößern Gegner der Unabhängigkeit Kataloniens demonstrieren. Bild: dpa

Die spanische Regierung zeigt sich im Katalonienkonflikt Härte, das Verfassungsgericht greift den Separatisten in die Speichen. Doch was will Ministerpräsident Rajoy tun, wenn Katalonien sich für unabhängig erklärt?