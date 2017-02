„Wer mit einer 'Eurozone der zwei Geschwindigkeiten' spielt, mit Spaltung und Teilung, der spielt mit dem Feuer“, sagte der Regierungschef weiter. Er könne sich nicht vorstellen, dass es im Sinne der (deutschen) Regierung sei, Brandstifter mit Streichhölzern in ein Munitionslager zu schicken. Man werde keine Forderungen seitens der Gläubiger unterschreiben, die nicht auf der Basis von Logik und Zahlen erfolgten.

Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat scharfe Worte in Richtung Berlin geschickt. „Ich möchte die Kanzlerin bitten, die abfälligen Äußerungen von Finanzminister Schäuble gegen Griechenland sowie Verweise, die Griechen lebten über ihre Verhältnisse, zu unterbinden“, sagte Tsipras auf einem Parteitag seiner linken Regierungspartei Syriza.

Tsipras nahm Bezug auf jüngste Äußerungen von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Griechenland leiste sich einen höheren Lebensstandard als es selbst erwirtschaften könne. Nötig seien weitere Reformen. „Sonst können sie nicht in der Währungsunion bleiben.“

Die Wirtschaft schwächelt, die Steuern werden weiter erhöht und viele Griechen haben kein Geld mehr in der Tasche. Viele rechnen damit, dass 2017 noch schlimmer wird als die Krisenjahre zuvor.

Das pleitebedrohte Land und seine internationalen Gläubiger ringen in zähen Verhandlungen um das laufende Spar- und Reformprogramm. Nach einem Sondertreffen der Geldgeber mit dem griechischen Finanzminister hatte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem am Freitagabend zwar von „erheblichen Fortschritten“ gesprochen, die den Weg für weitere Hilfszahlungen freimachen könnten. Tsipras sprach am Samstag jedoch nicht nur Schäuble, sondern auch dem Internationalen Währungsfonds (IWF) die Bereitschaft zur Lösungsfindung ab.