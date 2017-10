Andrej Babiš, mehrfacher Milliardär und ehemaliger Finanzminister Tschechiens, ist ein Mann der Zahlen. Das demonstriert der 63-Jährige mit der Statur eines Marathonläufers gerne. Während des Gesprächs fischt Babiš gelegentlich einen klobigen Taschenrechner aus der Tasche seines Sakkos und rechnete seine Aussagen in Zahlenwerte um. Wie zum Beweis, dass alle Vorwürfe gegen ihn nur Fantasien seiner Gegner sind, hält er seinen Zuhörern dann absolute Zahlenwert in schwarz-weiß vor die verdutzten Gesichter.

Für Interesse dürfte die tschechische Wahl auch in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt sorgen. Denn mit dem Chemieunternehmen SKW Piesteriz und der Bäckerei Lieken, die beide zum Reich des tschechischem Konzerns Agrofert von Babiš gehören, ist der Politiker der größte Arbeitgeber von Lutherstadt. Doch die Freude über den Investor in Wittenberg teilen nicht alle. Und das liegt nicht nur an den Betrugsvorwürfen, mit denen Babiš sich in seiner Heimat konfrontiert sieht.

In Wittenberg hat Babiš sich bereits selbst ein Denkmal gesetzt. Gleich neben der Luther-Statue am Wittenberger Marktplatz hat er für ein paar Millionen Euro ein Chemie-Museum errichten lassen. In aufwendigen Simulationen wird darin Chemie erlebbar und ganz nebenbei das Unternehmen SKW Piesteriz beworben. Für Babiš bedeutet das Museum in bester Lage Wittenbergs, die Adelung als Investor. Sogar Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff war vergangenen Oktober bei der Eröffnung des Museums zugegen und sprach lobende Worte auf Babiš.