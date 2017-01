„Wir sind auf einem guten Weg, dass CDU und CSU in den wichtigen Fragen gemeinsame Positionen haben oder vielleicht finden werden“, sagte die CDU-Vorsitzende am Samstag im baden-württembergischen Schöntal. Da, wo es Unterschiede gebe, müssten CDU und CSU auch damit leben können. Aber der Grundstock an Gemeinsamkeiten sei so überwältigend, dass sie guten Mutes sei, ein gemeinsames Wahlprogramm hinzubekommen.