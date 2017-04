Nach dem Verfassungsreferendum ist ein EU-Beitritt der Türkei für den italienischen Außenminister Angelino Alfano vorerst kein Thema mehr. „Der Beitritt der Türkei zur Europäischen Union ist derzeit vom Tisch“, sagte er am Dienstag in einem Interview der Zeitung „Corriere della Sera“. Eine Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei würde ihm zufolge einen Beitritt in noch weitere Ferne rücken.

Die Türkei spiele allerdings wegen ihrer Lage zwischen Osten und Westen eine wichtige Rolle, etwa in der Nato, und solle nicht isoliert werden. „Wir brauchen Realismus“, sagte Alfano.