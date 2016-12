Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan greift in die Bankenkrise seines Landes ein. Vor allem die älteste Bank der Welt aus Siena verunsichert die Märkte. Die Rettung durch den italienischen Staat ist aber nur der Anfang. Bei einem halben Dutzend weiterer Geldhäuser ist ebenfalls frisches Kapital nötig. Eine europäische Tragödie.

Politische Krisentage hatten in Italien schon immer etwas von Festtagen: Wenn mal wieder eine italienische Regierung gestürzt ist - was im Nachkriegs-Italien bislang 65 Mal vorkam -, entfaltet der römische Politikbetrieb seine ganze Grandezza: Vor der Kulisse der Ewigen Stadt fährt alles auf, was der italienische Staat zu bieten hat, und inszeniert die ganz große Oper der Politik. Limousinen rollen vor den Amtssitz des Staatspräsidenten, Oppositionsführer empören sich in palastartigen Räumen, und jeder, der noch was werden will, zeigt sich auf den Bühnen dieser Stadt. Es wird im Rom 2016 gelogen, posiert und intrigiert wie zu Zeiten Ciceros. So war es auch in den vergangenen zwei Wochen, nachdem Staatspräsident Sergio Mattarella den bisherigen Außenminister Paolo Gentiloni zum neuen Regierungschef ernannt hatte.

Nur einer aus Italiens Politikerriege fiel eigentlich in dieser ganzen Zeit durch konsequente Abwesenheit auf: Pier Carlo Padoan. 66 Jahre, von Haus aus etwas spröde und dennoch der vermutlich wichtigste Mann im neuen Mitte-links-Kabinett: Dem Finanzminister war einfach nicht nach politischem Drama. Wohl vor allem deshalb, weil er mit einem anderen, ganz realen zu kämpfen hat.

Wissenswertes über Italien Italiener leben lang – und ungesund Das Klima und die mediterrane Küche sind wohl ausschlaggebend für die hohe Lebenserwartung der Italiener. In Europa führen sie die Liste aller OECD-Staaten an, weltweit belegen sie den zweiten Platz. Die Lebenserwartung beträgt bei Frauen circa 83 Jahre, bei Männern 78 Jahre. Ungefähr 19 Prozent der Italiener sind älter als 65 Jahre. Dennoch ist auch im Stiefelstaat der Trend zum Übergewicht festzustellen. Italien hat der adipösen Gesellschaft den Kampf angesagt und so gibt es in Italien einige Krankenhäuser, die sich ausschließlich um fettleibige Patienten kümmern.

Das sind die reichsten Italiener Der Süßwarenfabrikant Michele Ferrero ist der reichste Mann Italiens. Sein Vermögen wird auf 17 Milliarden Dollar geschätzt. Leonardo Del Vecchio, Gründer von Luxottica, folgt auf Rang zwei.

Verkaufsschlager Wein und Öl Die italienische Landwirtschaft spielt insgesamt keine große Rolle. In zwei Bereichen sind die Italiener dennoch Weltspitze: So produzierte das Land 2010 rund 44,8 Millionen Hektoliter Wein. Nur Frankreich stellt mehr Wein her. Außerdem ist Italien, nach Spanien, der zweitgrößte Erzeuger von Olivenöl.

Italiens beste Kunden Italiens Handelspartner befinden sich in direkter Nähe zu dem Land. Deutschland ist der wichtigste Partner, gefolgt von Frankreich. Italiens Produkte erfreuen sich besonders in Großbritannien, Spanien und den USA großer Beliebtheit. Importiert wird aus den Niederlanden, China, Libyen und Russland.

Was kann Italien besser als Deutschland? Eindeutig Brillen herstellen! Denn Luxottica, mit Sitz in Agordo (Provinz Belluno) ist der weltgrößte Brillenhersteller. Seit 1995 kauft das italienische Unternehmen US-Marken wie Ray-Ban und Oakley auf.



Italiens "Blaue Banane" Mailand, Turin und Genua sind die größten Wirtschaftszentren Italiens. Sie sind Teil des europäischen Wirtschaftsraumes, der durch neun Länder führt und "Blaue Banane" heißt. Zentrale Einrichtungen der Europäischen Union und 20 Weltstädte befinden sich in der Zone. Hier sind die Bevölkerung, die Wirtschaft, das Kapital und die Infrastruktur sehr gut verwoben und bilden somit eine wirtschaftliche Achse Europas. Vergleichbar ist dieser Wirtschaftsraum mit BosWash in den USA.

Die kuriosesten Gesetze Kuriose Gesetze sind in Italien keine Seltenheit. So müssen Hunde dreimal täglich Gassi gehen. Die Polizei darf sich bei den Nachbarn auch erkundigen, ob dies eingehalten wird. Hohe Geldstrafen sind ausgesetzt, wer sich nicht an die Gesetze halten will. Wer sich in der Lombardei abends auf einer Bank ausruhen will, muss sich vergewissern, dass nicht mehr als drei Personen Platz nehmen. Denn in einem öffentlichen Park ist dies streng reglementiert.

Reich an Kultur Italien ist das Land mit den meisten Welterbestätten. Italien ist in Besitz von 100.000 Denkmälern. Darunter befinden sich nicht nur Kirchen, Galerien und Schlösser. Auch archäologische Funde, Brunnen und Villen fallen unter den Denkmalschutz.

Die Banca Monte dei Paschi (MPS) verunsichert die Finanzmärkte. Seit Sommer schon versucht die 1472 gegründete und damit älteste Bank der Welt, das drittgrößte Institut Italiens, fünf Milliarden Euro frisches Kapital aufzutreiben. So will sie sich gegen den massenhaften Ausfall fauler Kredite sichern, die in ihren Büchern stehen. Seither werden Rettungsideen gewogen, gemessen - und meist für nicht praktikabel befunden. Und so muss man nun, ein paar Tage vor dem Ablauf der von der Europäischen Zentralbank gesetzten Frist zum 31. Dezember, wohl sagen: Es wird wohl nichts mit der Rettung aus eigener Kraft. Falls dem so ist, müssten nach den Regeln der Europäischen Bankenunion die privaten Gläubiger der Bank herangezogen werden. Im Falle der MPS sind das allerdings ungewöhnlich viele Privatanleger: Für 40.000 Sieneser stehen über nachrangige Anleihen 2,1 Milliarden Euro auf dem Spiel. Genau deswegen liebäugelt Minister Padoan mit Staatshilfe.

