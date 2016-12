Ein Bankenkonsortium versucht seither, einen privaten Rettungsplan umzusetzen. Es wurden nachrangige Anleihen in Aktien umgetauscht, und immer mal machten Gerüchte von neuen privaten Ankerinvestoren die Runde. Bisher aber floss kaum Geld.

Und so ist dieser Tage ein ungewöhnliches Duo im Dauereinsatz: Finanzminister Padoan und Marco Morelli, ein Mann, wie man sich einen international kompatiblen Finanzer vorstellt. Der Banker wurde im Spätsommer von Padoan installiert, dessen Ministerium schon jetzt mit etwa vier Prozent größter Aktionär ist. Seitdem versucht Morelli als eine Art Handelsreisender das Unmögliche: die Bank aus eigener Kraft zu retten. Auch jetzt will er noch einmal an die Inhaber von Obligationen appellieren, ihre Titel freiwillig in Aktien umzutauschen, nachdem auf diese Weise bisher eine Milliarde Euro an neuem Eigenkapital zusammengekommen ist.